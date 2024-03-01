В дорожном конфликте тюменцу сломали нос и выбили зуб

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в причинении вреда здоровью задержали сотрудники полиции в Тюмени. О пациенте 1991 года рождения с телесными повреждениями в дежурную часть отдела полиции сообщили сотрудники медицинского учреждения.

У пострадавшего, жителя областного центра, врачи диагностировали перелом носа и зуба. Трудоустроенный сварщиком на одном из производственных предприятий, пациент рассказал участковому уполномоченному, что ехал на автомобиле по ул. Холодильной.

Один из водителей неоднократно создавал ему помехи в движении. На перекресте Холодильной и 50 лет ВЛКСМ потерпевший вышел из машины, сделал водителю замечание и получил в ответ удар кулаком по лицу.

Участковый задержал подозреваемого. Им оказался безработный 25-летний тюменец. Он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".