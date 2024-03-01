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Сотрудники ГИБДД будут нести службу в аварийных местах Тюмени днем и ночью

Общество, 18:03 25 марта 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу группами нарядов ДПС в местах дорожной аварийности в Тюмени днем и ночью, сообщает региональная ГИБДД.

25 марта наряды полка ДПС работают в центре города: днем – на ул. Герцена, ночью передислоцируются на ул. Республики, где молодежь устраивается гонки без правил.

Работа сразу двух нарядов ДПС вместе позволяет остановить практически каждый проезжающий автомобиль и проверить водителя на предмет наличия удостоверения и соблюдения ПДД.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , дорожная безопасность , ДПС

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