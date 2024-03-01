Сотрудники ГИБДД будут нести службу в аварийных местах Тюмени днем и ночью

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу группами нарядов ДПС в местах дорожной аварийности в Тюмени днем и ночью, сообщает региональная ГИБДД.

25 марта наряды полка ДПС работают в центре города: днем – на ул. Герцена, ночью передислоцируются на ул. Республики, где молодежь устраивается гонки без правил.

Работа сразу двух нарядов ДПС вместе позволяет остановить практически каждый проезжающий автомобиль и проверить водителя на предмет наличия удостоверения и соблюдения ПДД.