Сотрудники ГИБДД будут нести службу в аварийных местах Тюмени днем и ночью
Общество, 18:03 25 марта 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу группами нарядов ДПС в местах дорожной аварийности в Тюмени днем и ночью, сообщает региональная ГИБДД.
25 марта наряды полка ДПС работают в центре города: днем – на ул. Герцена, ночью передислоцируются на ул. Республики, где молодежь устраивается гонки без правил.
Работа сразу двух нарядов ДПС вместе позволяет остановить практически каждый проезжающий автомобиль и проверить водителя на предмет наличия удостоверения и соблюдения ПДД.