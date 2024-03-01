Лжеброкер похитил деньги у жителя Уватского района

| Фото: скриншот видео УМВД России по Тюменской области | Фото: скриншот видео УМВД России по Тюменской области

Под предлогом заработка на бирже мошенники похитили деньги у жителя Уватского района 1976 года рождения, сообщает УМВД по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

Мужчина рассказал следователю, что ему поступил звонок от неизвестного, который предложил заработать на бирже. Потерпевший заинтересовался и его связали с личным "брокером", пообещавшим содействие в получении прибыли.

Несколько дней мужчина переводил деньги на указанные злоумышленником реквизиты. Когда прибыль от сделок достигла крупной суммы, потерпевшему предложили вывести заработанные деньги.

Однако для этого необходимо было получить код, заплатить страховой взнос, а также продиктовать код подтверждения операции. Выполнив все действия, мужчина заметил, что операция по выводу прошла успешно, но его личный счет не пополнился.

Только тогда он догадался, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.