Центр помощи бездомным животным горел в Тобольске
Происшествия, 14:59 26 марта 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Пожар произошел на территории центра помощи бездомным животным в Тобольске 26 марта.
Сообщение о возгорании в вагоне-бытовке на ул. 3-я Трудовая поступило в 12 часов 25 минут.
"Пожар был ликвидирован на площади 80 квадратных метров. Огонь повредил два вагона-бытовки и надворные постройки на территории частного приюта для животных", — сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.
К ликвидации привлекались девять огнеборцев. Они задействовали три единицы техники.
Инна Пахомова