Центр помощи бездомным животным горел в Тобольске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожар произошел на территории центра помощи бездомным животным в Тобольске 26 марта.

Сообщение о возгорании в вагоне-бытовке на ул. 3-я Трудовая поступило в 12 часов 25 минут.

"Пожар был ликвидирован на площади 80 квадратных метров. Огонь повредил два вагона-бытовки и надворные постройки на территории частного приюта для животных", — сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

К ликвидации привлекались девять огнеборцев. Они задействовали три единицы техники.

Инна Пахомова