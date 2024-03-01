Тюменских студентов призывают не поддаваться на провокации злоумышленников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обучающиеся вузов региона получают в социальных сетях и мессенджерах сообщения с призывами совершить террористический акт или другое серьезное преступление. Сотрудники правоохранительных органов призывают жителей не выполнять просьбы "вербовщиков", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Если вас пытаются склонить к экстремизму или терроризму, нужно сообщить об этом в правоохранительные органы по телефону 102.

Нельзя вступать в переписку с провокаторами. Необходимо сделать скрины сообщений так, чтобы был виден номер телефона отправителя; пожаловаться в администрацию мессенджера на пользователя, от которого пришло сообщение, чтобы его заблокировали.

В настройках профиля мессенджера можно установить ограничения конфиденциальности, чтобы исключить поступление сообщений от неизвестных абонентских номеров телефонов.