В Тюмени арабские студенты освоили зимние виды спорта

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Лыжный поход для студентов организовал Арабский центр ТюмГУ. На базе зимних видов спорта вуза ребята катались на лыжах, играли в снежки, попробовали встать на коньки и прокатились на санках с большой ледяной горки, сообщает управление стратегических коммуникаций университета.

"Это своеобразное приключение стало ценным опытом для арабских студентов, где они смогли открыть для себя новые возможности, познакомились с местной культурой, научились сотрудничать и взаимодействовать друг с другом, а также улучшили свои навыки в зимних видах спорта", – сказал директор Арабского центра ТюмГУ Алшаар МХД Махер.

Добавим, в ТюмГУ обучаются 50 студентов из Арабских стран (Алжир, Египет, Иордания, Йемен, Ливан, Марокко, Сирия, Судан). Самые популярные направления у них: международные отношения, лингвистика, математическое обеспечение и администрирование информационных систем. Также в вузе по программам аспирантуры проходят обучение 18 человек из стран Арабского мира (Алжир, Египет, Иордания, Ирак, Йемен, Ливан, Сирия).