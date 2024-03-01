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Трое взрослых и ребенок пострадали в аварии на трассе Тюмень – Омск

Происшествия, 20:59 29 марта 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, пострадали в ДТП на 172-м км трассы Тюмень – Омск в Омутинском районе, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Здесь столкнулись Toyota и Chevrolet, один из автомобилей выехал на встречную полосу.

В Toyota ехала семья из четырех человек с двумя детьми. Ранен мальчик 2019 года рождения.

Движение на трассе не ограничено. Обстоятельства аварии выясняются.

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# авария , ГИБДД Тюменской области

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