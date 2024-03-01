Трое взрослых и ребенок пострадали в аварии на трассе Тюмень – Омск

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, пострадали в ДТП на 172-м км трассы Тюмень – Омск в Омутинском районе, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Здесь столкнулись Toyota и Chevrolet, один из автомобилей выехал на встречную полосу.

В Toyota ехала семья из четырех человек с двумя детьми. Ранен мальчик 2019 года рождения.

Движение на трассе не ограничено. Обстоятельства аварии выясняются.