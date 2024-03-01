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Три ледовые переправы закрываются в Тюменской области

Общество, 14:57 30 марта 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Завершают работу ледовые переправы в Вагайском и Уватском районах Тюменской области. Проезд для всех видов транспорта на переправе в Вагайском районе закрыт с 9 часов утра 30 марта.

На переправе у с. Тугалово в Уватском районе проезд закроют утром 1 апреля. В связи с закрытием переправы через Иртыш у с. Тугалово перевозку будет осуществлять паром.

В Вагайском районе есть альтернативные пути объезда по автомобильным дорогам Вагай-Дубровное-Абаул, Тобольск-Вагай, Тюмень-Ханты-Мансийск, Тобольск-Байгара-Курья.

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