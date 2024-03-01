Тюменки взяли серебро в "Жемчужине Сибири"

| Фото: департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Второе место заняла тюменская команда в предпоследний соревновательный день Альфа-Банк Чемпионата России по биатлону 30 марта.

5 тыс. болельщиков собрали трибуны тюменского центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

На старт женской эстафеты вышли 13 команд, победители и призеры забега определились у самого финиша, сообщат департамент спорта Тюменской области.

Тюменки Ксения Шнейдер, Елизавета Фролова, Ульяна Нигматуллина и Виктория Сливко совсем немного уступили женской четверке из ХМАО-Югры.

Вторым забегом чемпионата на тюменской трассе стал мужской масс-старт на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. В гонке приняли участие 30 лидеров рейтинга СБР и чемпионата.

Евгений Гараничев, завершающий карьеру, завоевал бронзовую медаль. Эта награда стала шестой в арсенале тюменской сборной.