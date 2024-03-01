Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва с 1 апреля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Указ "О призыве в апреле – июле 2024 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву" подписал президент Владимир Путин.

Согласно документу, который вступил в силу с момента подписания, призыв на военную службу пройдет с 1 апреля по 15 июля для граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. Nº 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу в количестве 150 тыс. человек.

В эти же сроки произойдет увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Правительству Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и призывным комиссиям необходимо обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации.