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Замыкание проводки было основной причиной пожаров в Тюменской области на минувшей неделе

Происшествия, 10:42 01 апреля 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пять техногенных пожаров ликвидировали в Тюменской области за минувшую неделю, с 25 по 31 марта, подразделения противопожарной службы региона.

Как отмечают в областном управлении МЧС России, основной причиной возгораний на этой неделе становилось короткое замыкание электропроводки.

Также спасатели устраняли последствия четырёх дорожно-транспортных происшествий. В результате этих дорожных аварий три человека получили травмы.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, звоните по номерам экстренных служб "101" или "112", напоминает МЧС России по Тюменской области.

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# ДТП , МЧС России по Тюменской области , пожары

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