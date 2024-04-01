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Молодые тюменские педагоги смогут поучаствовать в конкурсе "Лучший преподаватель детской школы искусств"

Общество, 17:52 01 апреля 2024

Детская школа искусств имени В. В. Знаменского ВКонтакте | Фото: Детская школа искусств имени В. В. Знаменского ВКонтакте

Региональные этапы общероссийских конкурсов "Лучшая детская школа искусств" и "Лучший преподаватель детской школы искусств" стартовали в Тюменской области. Документы на участие в первом туре принимают до 20 мая, сообщает областной департамент культуры.

Профессиональные смотры направлены на сохранение и развитие системы художественного образования, выявление и поддержку лучших преподавателей детских школ искусств.

Также в этом году в конкурсе для педагогов введена новая номинация "Лучший молодой преподаватель детской школы искусств" для преподавателей со стажем до 10 лет в возрасте до 35 лет. Новшество появилось по инициативе совета директоров ДШИ Тюменской области. Предложение было одобрено Минкультуры России и внесено в положение.

Заявки ждут от участников на электронную почту: rc.artcenter72@gmail.com с пометками "Лучший преподаватель ДШИ 2024" и "Лучшая ДШИ 2024".

Подробности и положение представлено по ссылке.

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# детская школа искусств , конкурсы , педагоги

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