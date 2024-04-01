Молодые тюменские педагоги смогут поучаствовать в конкурсе "Лучший преподаватель детской школы искусств"
Региональные этапы общероссийских конкурсов "Лучшая детская школа искусств" и "Лучший преподаватель детской школы искусств" стартовали в Тюменской области. Документы на участие в первом туре принимают до 20 мая, сообщает областной департамент культуры.
Профессиональные смотры направлены на сохранение и развитие системы художественного образования, выявление и поддержку лучших преподавателей детских школ искусств.
Также в этом году в конкурсе для педагогов введена новая номинация "Лучший молодой преподаватель детской школы искусств" для преподавателей со стажем до 10 лет в возрасте до 35 лет. Новшество появилось по инициативе совета директоров ДШИ Тюменской области. Предложение было одобрено Минкультуры России и внесено в положение.
Заявки ждут от участников на электронную почту: rc.artcenter72@gmail.com с пометками "Лучший преподаватель ДШИ 2024" и "Лучшая ДШИ 2024".
Подробности и положение представлено по ссылке.