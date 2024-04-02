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До одного миллиона рублей могут получить жители региона в конкурсе "Росмолодёжь. Гранты 1 сезон"

Общество, 19:35 02 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области могут подать заявку на конкурс "Росмолодёжь. Гранты 1 сезон" с 1 по 30 апреля, в рамках которого можно претендовать на поддержку в размере до 1 млн рублей.

Принять участие по одному из 18 направлений поддержки может любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет включительно, сообщает пресс-служба регионального департамента труда и занятости населения.

С полными правилами конкурса можно ознакомиться в объявлении о проведении конкурса на официальном сайте Федерального агентства по делам молодежи и в ФГАИС "Молодежь России".

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# гранты , поддержка , Росмолодежь

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