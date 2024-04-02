Тюменец зарезал гостя в пьяной ссоре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 30 марта мужчина выпивал в компании приятеля и его супруги. Между друзьями на почве ревности произошел конфликт.

42-летний обвиняемый схватил нож и ударил им гостя в спину. Потерпевший был госпитализирован, но от полученного ранения скончался.

Следователь осмотрел место происшествия. Назначены и проведены экспертизы, в том числе судебно-медицинская. Допрошены очевидцы. Задержанному предъявлено обвинение.