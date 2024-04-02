Новую версию интерактивной игры "Битва за Родину" представят молодогвардейцы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую версию интерактивной игры "Битва за Родину" представят в рамках патриотической кампании "Мы помним" в Тюменской области в 2024 году.

Как рассказал на пресс-конференции руководитель патриотической кампании 2024 года, заместитель руководителя регионального отделения "Молодой гвардии" Егор Солодкий, игра будет в большей степени посвящена тактическому мышлению, стратегическому анализу. Она нацелена на развитие у ребят определенного мышления.

"На данный момент интерактивная игра находится в печати. Как только она будет готова, тут же начнутся уроки в средних образовательных учреждениях и вузах Тюмени", — добавил Егор Солодкий.

Патриотическую кампанию "Мы помним" реализуют молодогвардейцы более десяти лет. Ежегодно к ней присоединятся различные государственные структуры, силовые ведомства. В 2024 году в рамках кампании пройдут как традиционные мероприятия, так и новые. Например, в школах региона состоятся интерактивные уроки с участием ветеранов СВО.

Инна Пахомова