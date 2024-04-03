Тюменский "Рубин" проиграл команде из Альметьевска со счетом 2:3

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Хоккеисты "Рубина" проиграли альметьевскому "Нефтянику" со счетом 2:3 в первой игре полуфинала матча плей-офф ВХЛ за Кубок Петрова. Вторая игра состоится в Тюмени 3 апреля. Она пройдет во Дворце спорта и начнется в 19 часов, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

"Сегодня 0:1 в серии, готовимся дальше. Наверное, немножко тонус игровой потерялся, не хватило нам его. Потом собрались, но уже поздно. Где-то упустили нить игры. Не хватило, может быть, самоотдачи в отдельных моментах. Соперник грамотно ими воспользовался, забил голы. Потом сыграл от обороны. Вратарь подчистил моменты", - сказал главный тренер хоккейного клуба "Рубин" Денис Ячменёв.