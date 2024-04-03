Фестиваль в формате патриотического квартирника пройдет в новом сквере в Тюмени

| Фото: из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте

Творческий фестиваль в формате патриотического квартирника в преддверии Дня Победы организуют активисты тюменского регионального отделения "Молодой гвардии" 16 апреля. Площадкой для выступления музыкантов станет новый сквер по адресу: ул. Республики, 21.

В программе — чтения авторских стихов, произведений военного времени, живая музыка, театрализованная постановка.

"Великая Отечественная война, несомненно, является монументальным временем нашей истории. Она многими профессиональными историками рассматривается как отдельная эпоха. Естественно этот период оставил серьезный след в культурной сфере. Герои, приближавшие Победу, оставили после себя сотни песен и стихов, тысячи писем. Мы намерены помнить об этом", — рассказал руководитель патриотической кампании 2024 года, заместитель руководителя регионального отделения "Молодой гвардии" Егор Солодкий.

Патриотический квартирник — часть кампании "Мы помним!", которую молодогвардейцы реализуют не первый год. В 2024 году пройдут интерактивные уроки с ветеранами СВО, игра "Битва за Родину" в новой версии, патриотический субботник.

Инна Пахомова