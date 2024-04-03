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Тюменские стрелки привезли семь медалей со всероссийских соревнований

Спорт, 14:51 03 апреля 2024

из сообщества АНО ДО "СШ ПС "Белый соболь" во Вконтакте | Фото: из сообщества АНО ДО "СШ ПС "Белый соболь" во Вконтакте

Воспитанники Тюменской спортивной школы практической стрельбы "Белый соболь" привезли семь медалей со Всероссийских соревнований по практической стрельбе из пневматического пистолета "Братишка", которые прошли в Магнитогорске. Также четырем представителям школы присвоили статусы: вторая квалификационная судейская категория, третья судейская категория и "Юный судья".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил тренер-преподаватель и наставник Денис Марилов.

"Выезжали мы в эту рабочую, по факту, командировку двумя составами. Задача первого состава была пройти обучение на спортивных судей по "Практической стрельбе". Два дня напряженной работы и анализ огромного количества информации дался нам легко, потому как спортивный опыт у нас есть, и спортивные правила изучаются в процессе тренировок постоянно. Командная работа и индивидуальные характеристики ребят позволили им успешно достигнуть цели и сдать необходимые экзамены. Я ими горжусь!" - сказал Денис Марилов.

На соревнованиях воспитанники заняли второе место, три третьих места в личном зачете и три третьих места в дуэли.

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Юлия Божок

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# пулевая стрельба

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