30 тысяч рублей выплатит управляющая компания тюменке

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей выплатит 70-летней тюменке управляющая компания. Женщина получила травмы в результате падения на лестничной клетке в многоквартирном доме, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Установлено, что УК, осуществляющая управление многоквартирным домом, не приняла достаточных мер на поддержание общего имущества в надлежащем состоянии и допустила обледенение ступеней лестничной клетки в одном из подъездов. Выходя из квартиры, женщина поскользнулась на лестнице первого этажа, в результате чего получила ушиб грудной клетки и теменной области головы.

Ленинский районный суд Тюмени в интересах заявителя подал исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда в размере 30 тыс. рублей. Исковые требования прокуратуры суд удовлетворил в полном объеме. Исполнение решения остается на контроле прокуратуры округа.