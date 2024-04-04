В Сладковском районе на пожаре погиб человек

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Один человек погиб при пожаре в частном жилом доме по ул. Ленина с. Александровка в Сладковском муниципальном районе в ночь на 4 апреля, сообщает МЧС России по Тюменской области.

К прибытию на место происшествия первых пожарных наблюдалось горение внутри дома и кровли. Пожар был ликвидирован на площади 30 кв. м.

В тушении было задействовано три единицы техники и 11 человек личного состава МЧС. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнём.