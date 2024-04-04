Мобильный комплекс фотовидеофиксации начал работу на дорогах Тюменской области

| Фото: ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Мобильный комплекс "Кордон.Про"М будет фиксировать нарушения ПДД на автодороге от Ишима в сторону Омска и Тюмени, а также на дороге Голышманово-Аромашево с 4 апреля.

Маршрут движения комплекса охватывает федеральные и региональные трассы, где зафиксированы аварийно-опасные участки, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Маршрут учитывает все особенности дорог, в том числе участки с ограничением скорости и запретом обгона. Комплекс может в движении фиксировать нарушения и передавать их в правоохранительные органы.