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65 спортсменов выступят в финале Кубка региона по спортивному туризму

Спорт, 18:19 04 апреля 2024

Федерация спортивного туризма Тюменской области | Фото: Федерация спортивного туризма Тюменской области

65 спортсменов примут участие в финале Кубка Тюменской области по спортивному туризму, который пройдет в с. Ильинка Казанского района 7 апреля. Уже прошло четыре этапа. Участники состязались в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Уватском районе, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

"Как и в прошедших этапах, всего предполагается три класса сложности дистанций - навесная и по параллельным перилам, подъем и спуск по скалодрому, спуски с перил, а также тяжелые препятствия с подъемами по скалодрому и навесной переправе, то есть спортсмены посоревнуются в дисциплине "дистанция — пешеходная" на искусственном рельефе", - сказал председатель федерации спортивного туризма Тюменской области Александр Черепанов.

Федерация спортивного туризма Тюменской области | Фото: Федерация спортивного туризма Тюменской области

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# Кубок Тюменской области , спортивный туризм

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