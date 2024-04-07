Турнир по панкратиону "Кубок Чинги-Туры" собрал спортсменов из регионов России и Узбекистана

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Межрегиональный турнир по панкратиону "Кубок Чинги-Туры" проходит в спорткомплексе "Строймаш" в Тюмени 7 апреля.

В состязаниях принимают участие более 200 спортсменов из Тюменской, Свердловской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов. Они состязаются сразу в одном зале на трех зонах.

Панкратион – замечательный вид спорта, объединяющий вокруг себя сильные мужские качества. Человек, который занимается им, становится и мужественнее, и сильнее, считает заместитель главы города Петр Вагин.

"Мероприятие объединяет несколько субъектов Российской Федерации, приехали и гости из-за рубежа – из Узбекистана. Это говорит о том, что спорт не имеет границ. Он всегда объединяет наших ребят, друзей. Панкратион – базовый вид, который потом может позволить заниматься чем-то другим. Мероприятие организовано очень достойно. У меня впечатление, что здесь проводится кубок России. Имеется судейство высшей категории", – добавил он.

Среди мужчин от 20 лет в каждой весовой категории разыграют чемпионские именные пояса от организаторов. Поединки продлятся до 19 часов. Возрастное ограничение: 6+.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Бойцовская команда "Чинги-Тура" – объединение спортсменов профессионального уровня и начинающих перспективных бойцов, тех, кто тренируются на базе нашего клуба "Центр ММА".

"Мы сделали такую селекцию, отобрали сильнейших ребят. Многие из них являются чемпионами России, мира и Европы. Общими усилиями помогаем каждому участнику, каждому бойцу становиться лучше. Наша миссия – воспитать наших тюменцев, создать именно здесь сильный пул спортсменов, наделить их ресурсами, необходимыми для достижения высших результатов, дать им возможность развивать спорт внутри региона”, – поделился основатель бойцовской команды “Чинги-Тура” Роман Мухамедшин.

Кроме того, бойцовская команда принимает участие в социальной жизни региона. Спортсмены организуют благотворительные семинары, на которых делятся навыками и умениями. Также они проводят встречи с разными социальными группами, посещают учреждения, в которых работают с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Недавно бойцы проводили беседу о важности самодисциплины, уважения к себе и окружающим с детьми и их родителями в Свято-Троицком монастыре.

"Для многих подростков спорт становится оплотом в жизни. С помощью него они могут побороть вредные привычки. Детей спорт учит быть дисциплинированными, терпеливыми, впоследствии это помогает стать лучше во всех направлениях. Поэтому мы стараемся передавать понятия и принципы другим ребятам, пускать это в массы", – добавил основатель бойцовской команды "Чинги-Тура".

У бойцовской команды большие планы на 2024 год. Спортсмены хотят провести 3-4 турнира, примерно 20 профессиональных поединков, около 20-30 выездов социального формата.

Инна Пахомова