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Тюменскую практику сопровождения инвестиционных проектов внедрили в Волгоградской области

Общество, 17:45 04 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменскую практику сопровождения инвестиционных проектов внедрили в Волгоградской области. Проектный офис, работающий по принципу "одного окна", позволил сократить время регистрации прав собственности юрлиц и ИП, подключения к электросетям и сетям водоотведения, время оформления в аренду земельных участков без проведения торгов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В результате реализации проекта практика и ее принципы не были видоизменены, отметили в Корпорации развития Волгоградской области. Услуги по сопровождению инвестиционных проектов получили 500 субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности.

В Тюменской области проектный офис по сопровождению инвестиционных проектов за первый квартал 2024 года рассмотрел 170 вопросов. В лидерах: газоснабжение, электроснабжение, земельный участок.

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