Быстро и экологично: оплачиваем услуги ЖКХ в СберБанк Онлайн

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Один из самых популярных сервисов в Сбере — оплата жилищно-коммунальных услуг. Многие люди предпочитают совершать коммунальные платежи в Сбере, потому что банк имеет договоры с большинством поставщиков услуг ЖКХ, и платежи для клиентов проводятся без комиссии. Также в банке много доступных и удобных способов оплаты услуг, в том числе в смартфоне. Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский рассказал, почему стоит доверить оплату ЖКХ приложению СберБанк Онлайн.

Не обязательно посещать офис Сбера. Это, пожалуй, один из главных плюсов для людей, которые живут в современном ритме. Оплатить квитанции можно в любое время дня и ночи, не оглядываясь на режим работы учреждений. Благодаря QR-коду, который есть на большинстве платежных извещений, в том числе тех, что приходят по электронной почте (их даже не надо распечатывать), совершить платеж можно за несколько кликов.

Если QR-кода на платежке нет, то можно совершить платеж, найдя организацию в списке по ИНН или названию. Далее нужно будет только ввести лицевой счёт и сумму платежа. Например, эта функция может пригодиться при оплате образовательных услуг. В базе СберБанк Онлайн множество детских садов, организаций школьного питания, кружков и секций. И все чаще родители или студенты дистанционно оплачивают обучение в вузах из самых разных регионов страны.

Не забудете про платеж. В СберБанк Онлайн есть push-уведомления. После оплаты в разделе "Платежи и переводы" нужно выбрать услугу, нажать на три точки, выбрать опцию "Включить уведомления" и активировать push-уведомления. С этого момента Сбербанк будет направлять вам уведомление о поступлении новых квитанций. Для некоторых организаций-поставщиков услуг опция может быть недоступна.

Есть способ полностью автоматизировать оплату. Достаточно подключить сервис "Автоплатеж", который не ошибется с реквизитами и не переплатит лишнего. Не важно, фиксированную ли сумму вам нужно заплатить или же поставщик каждый месяц варьирует счет — сервис справится с этой задачей. За сутки до очередного автоплатежа придёт СМС с суммой и датой оплаты. СМС даёт возможность отменить платеж, если это необходимо.

Не нужно хранить квитанции об оплате. Многие из нас предпочитают хранить подтверждающие оплату документы. Ситуации бывают разные, и такие чеки действительно могут пригодиться. Но хранить их в бумажном виде может быть неудобно и неэкологично. При оплате счета в СберБанк Онлайн чек сохраняется в системе в электронном виде. Доступ к нему есть в любое время, юридически он имеет такую же силу, как и документ на бумажном носителе.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: "В СберБанк Онлайн есть сервис "ДОМ", который позволяет собрать все платежи за услуги ЖКХ в одном месте. В нем необходимо подвязать счета по объекту или даже нескольким. Для этого необходимо ввести правильный адрес, и система автоматически "соберет" все квитанции, которые ранее оплачивались в приложении. Перечень платежей можно расширять услугами за домофон, охрану, налоги и страхование недвижимости".

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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