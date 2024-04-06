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Серию бесплатных лекций о создании прогрессивных проектов проведут в Тюмени

Общество, 20:52 06 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Серия бесплатных лекций о создании прогрессивных проектов пройдет в мультицентре "Контора пароходства" с 10 апреля по 19 мая. Федеральные и региональные наставники расскажут о планировании, сметах, продвижении и взаимодействии с городом.

10 апреля состоится лекция руководителя отдела специальных проектов Уральского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина и проекта "Территория авангарда" Ларисы Пискуновой. На событии "Город как пространство диалога" эксперт расскажет о городском активизме, взаимодействии и специфике работы с городским пространством.

16 апреля куратор Музейного центра "Площадь Мира" в Красноярске Оксана Будулак проведет лекцию "Заведующий всем: как перестать фрустрировать и полюбить сметы" об этапах работы над культурным проектом.

Подробней на официальном сайте конторапароходства.рф или в сообществе ВКонтакте "Контора пароходства", сообщает Moi-portal.ru.

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