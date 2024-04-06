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Тюменская область готова к выполнению задач по технологическому суверенитету

Губернатор, 10:54 06 апреля 2024

t.me/av_moor

Технологический суверенитет в нефтегазовой отрасли стратегически важен для нашей страны. Эту тему обсуждали в Кронштадте на координационном совете по импортозамещению нефтегазового оборудования. Его деятельность курируют вице-премьеры Денис Мантуров и Александр Новак.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор написал в своих аккаунтах в соцсетях по итогам участия в работе совета.

"Конкретные направления для импортозамещения закреплены за крупными отраслевыми компаниями. Во время прошлогоднего Промышленно-энергетического форума TNF правительство России и "Газпромнефть" заключили в Тюмени соглашение по оборудованию для бурения и добычи на суше. Утверждена "дорожная карта" по переходу от иностранных систем стандартизации и сертификации к российским", - уточнил он.

В этом направлении активно работает Ассоциация "Нефтегазовый кластер". Перспективные идеи компаний-участников оперативно доходят до опытно-промышленных испытаний. В ряде случаев срок сократили с двух лет до полугода.

"Тюменская область готова и дальше выполнять задачу, которую поставил президент России Владимир Путин, по достижению технологического суверенитета нашей страны", - подчеркнул глава региона.

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# Александр Моор , импортозамещение , нефтегазовый кластер

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