Проект "Tyumen City" номинирован на Национальную премию "Хрустальный компас"

| Фото: предоставлено авторами проекта | Фото: предоставлено авторами проекта

Видеоальманах "Tyumen City. Что говорят иностранцы" - номинант Национальной премии "Хрустальный компас". Это 200 видеороликов, в которых студенты из разных стран рассказывают о привлекательных местах города.

Тюменцы могут поддержать авторов проекта голосами. Участники проекта - это преподаватели и обучающиеся кафедры межкультурной коммуникации Тюменского индустриального университета. Руководитель проекта - Светлана Погорелова. Студенты из России, Китая, Африки, стран Востока на родном языке рассказывают о первом Сибирском городе в формате живого присутствия.

Проект участвует в номинации: "Лучший проект по сохранению природного и историко-культурного наследия". Он получил поддержку в рамках гранта "Родные города" компании "Газпром нефть" в феврале 2022 года и был реализован в 2023 году.

Проект нацелен на популяризацию природного и историко-культурного наследия России в международном пространстве. Историко-культурная составляющая проекта формирует у граждан представление о великом наследии России, о значимых исторических событиях и людях, уникальных природных уголках Тюменской области, а также способствует гражданско-патриотическому воспитанию молодого поколения.

В офлайн-формате видеоресурс размещен в информационном киоске на пешеходной ул. Дзержинского Тюмени.

Чтобы воспользоваться видеоресурсом проекта, необходимо выполнить три простых действия: выбрать тематическое поле: история, градостроительство, культура, экоТюмень, жилые кварталы; выбрать 1 из 10 локаций; выбрать язык: русский, английский, китайский, арабский.

За год существования проекта достигнуты следующие результаты: Офлайн-формат: 185 тыс. просмотров в информационном киоске на ул. Дзержинского. Онлайн: отправка видеоконтента проекта в рамках международного сотрудничества без ограничений.