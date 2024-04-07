Андрей Миллер: дети не могут пользоваться сервисом проката электросамокатов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Граждане до 18 лет не могут пользоваться сервисом проката электросамокатов.

Об этом напомнил руководитель Госавтоинсекции Тюменской области Андрей Миллер.

Однако многие школьники в прошлом году стали участниками ДТП именно на прокатных электросамокатах. Миллер отметил, что зачастую сами родители оплачивали поездки со своих аккаунтов.

Глава областной Госавтоинсекции призвал тюменцев повторить правила езды на электросамокатах до начала работы сервисов проката. В этом году кикшеринговые кампании планируют открыть сезон с 15 апреля.

В 2023 году в Тюменской области произошло 194 ДТП с участием электоросамокатчиков, ранен 201 человек. Большинство этих аварий произошло в Тюмени, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.