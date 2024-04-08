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Одиссей, Спартак и Весна стали самыми редкими именами младенцев в Тюменской области

Общество, 13:45 08 апреля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Одиссей, Спартак и Весна стали самыми редкими именами младенцев в Тюменской области. Кроме того список уникальных имен с начала года пополнили Августина, Берёза, Матрёна и Серафима.

Своих новорожденных сыновей несколько жителей региона назвали Лукьяном, Тихоном и Саввой.

Всего же в Тюменской области с января по март родились 4 тыс. 127 детей. Из этого количества девочек на пять больше, чем мальчиков, сообщает региональное управление ЗАГС.

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# демография , ЗАГС , новорожденные

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