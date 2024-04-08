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Все лекции в новом корпусе ТюмГУ будет записывать нейросеть

Общество, 13:10 08 апреля 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Встречи студентов с преподавателями будут записывать в автоматическом режиме в каждой аудитории нового корпуса ТюмГУ и обрабатывать искусственным интеллектом. Работа в этом направлении начнется с 1 сентября 2024 г. – открытия корпуса.

Об этом ректор ТюмГУ Иван Романчук рассказал в День открытых дверей ТюмГУ 7 апреля.

"В новом корпусе любая учебная встреча со студентами в каждой аудитории будет записана автоматически и обработана с помощью ИИ. Что преподаватель говорил, была ли агрессия, говорил ли он по теме, соответствует ли это тому учебному плану, который он делает. По итогам будут даны рекомендации электорату, администрации университета, что делать с этим преподавателем и правильно ли считывает информацию искусственный интеллект", - пояснил он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Руководству университета предстоит большая работа по поиску искусственного интеллекта, который верно истолкует работу преподавателей. Для этого летом в Тюмени пройдет конференция. Спикерами станут ведущие эксперты России и мира. Как заметил ректор ТюмГУ, использование ИИ несет не только позитивные изменения в жизнь человека, но и опасности, тот же ChatGPT иногда выдает ложную информацию, которую нужно верифицировать, перепроверять.

Напомним, общая площадь здания - 33 тыс. кв. м. Новый корпус ТюмГУ первый в России реализует концепцию carbon free zero. В нем будут учиться студенты первых-вторых курсов. Всего более 3 тыс. человек.

Строительство нового корпуса ТюмГУ по ул. Республики завершается. Рабочие ведут внутреннюю отделку. С наступлением лета начнется благоустройство. Объект сдадут в эксплуатацию к началу нового учебного года.

Анжела Лебедева

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# Иван Романчук , искусственный интеллект , студенты , ТюмГУ

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