В Тюмени строят первый в России корпус вуза по концепции carbon free zero

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Новый главный корпус Тюменского госуниверситета строится по концепции carbon free zero. Здание будет самым технологичным в городе, нулевым по карбоновым выбросам в России.

Об этом во время презентации концепции корпуса рассказал ректор вуза Иван Романчук.

"Основа концепции – это жизнь, технологии, комфортная среда для человека. Мы стремимся к нулевым выбросам углекислого газа. Для этого будет максимально использоваться энергия солнца. Будем стараться, чтобы корпус открыли 1 сентября 2024 года", - сказал он.

Архитектура здания площадью 33 тыс. кв. м напоминает срез дерева. Сердцевина - внутренний двор без кровли, зеленый летом, зимой здесь организуют каток. Следующее кольцо символизирует тюменские узоры, в том числе махрового ковра. По нему будут находиться коворкинги отдельно для преподавателей и студентов. Отличительная черта корпуса – отсутствие кафедральной системы.

Кольцо, напоминающее реку, - это коридоры, рекреации, санузлы. Последнее кольцо – технологичное – аудиторный фонд, компьютерные классы. Для студентов откроют аудитории на 120 и на 7-15 мест.

В основу оформления помещения взята сибирская ель, оттенки зеленого присутствуют по всему периметру здания. Мебель будет в основном деревянная.

Проектная мощность корпуса – 1,5 тыс. человек. За счет двух смен заниматься смогут более 3 тыс. человек .

"У нас уникальная образовательная траектория "2+2+2", когда первые два года все студенты учатся вместе, в новом корпусе. Это учебный корпус, здесь не будет лабораторий. После первых двух лет обучения, когда начнутся профили, они выберут индивидуальную образовательную траекторию и перейдут в свои институты. На следующий год предполагается разделить ядро на социолого-гуманитарную, математическую и естественно-научную части", - пояснил Романчук.

По программе "Приоритет 2023" ТюмГУ реализует концепцию "Университет для города" в треке "Территориальное лидерство". В новом корпусе для горожан будут доступны выставочная площадка, книжный магазин с кофейней, актовый зал на 586 мест.

По словам ректора вуза, проект строительства главного корпуса менялся, потому что был создан семь лет назад. За это время изменились подходы к образованию, в частности, к планировке аудиторий.

На строительство и оснащение объекта Министерство науки и высшего образования РФ выделяет дополнительное финансирование: в 2023 г. – более 800 млн рублей, в 2024 г. - более 1 млрд рублей.

Строительством здания с апреля 2021 г. занимается АО "Мострострой-11".

Анжела Лебедева