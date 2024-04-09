  • 9 апреля 20249.04.2024вторник
  • В Тюмени 4..6 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюменской области исследовали более 57,2 тысяч тонн семян

Общество, 10:57 09 апреля 2024

Россельхозцентр по Тюменской области | Фото: Россельхозцентр по Тюменской области

Более 57,2 тысяч тонн семян зерновых культур в Тюменской области исследовали на фитопатогенные факторы. Средний процент заражения составил 32,4, максимальный - 63. Показатели ниже прошлогодних в 1,4 раза, сообщает региональный Россельхозцентр.

В числе выявленных заболеваний - гельминтоспориоз. На него пришлось до 3,2 % обследованных семян, альтернариоз – до 33,4 %. Зараженность плесневыми грибами - менее 1 %, фузариозом - 0,75 %.

"Состояние семян хорошее, зараженность фузариозом и гельминтоспориозом, которые являются причиной возникновения корневых гнилей на всходах, ниже уровня среднемноголетних данных", - уточнили в Россельхозцентре.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# посевная кампания , Россельхозцентр , семена

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:03 09.04.2024Тренд весны: тюменцы стали чаще интересоваться космосом
11:52 09.04.2024Сквер спортивный в десятом микрорайоне Тобольска преобразится в 2025 году
11:41 09.04.2024В Муллашах Тюменского района обновят 3,5 км минерализованных полос
11:30 09.04.2024Тюменские студенты представили на Студвесне прототипы приложений для межвузовского кампуса