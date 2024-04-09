В Тюменской области исследовали более 57,2 тысяч тонн семян

| Фото: Россельхозцентр по Тюменской области | Фото: Россельхозцентр по Тюменской области

Более 57,2 тысяч тонн семян зерновых культур в Тюменской области исследовали на фитопатогенные факторы. Средний процент заражения составил 32,4, максимальный - 63. Показатели ниже прошлогодних в 1,4 раза, сообщает региональный Россельхозцентр.

В числе выявленных заболеваний - гельминтоспориоз. На него пришлось до 3,2 % обследованных семян, альтернариоз – до 33,4 %. Зараженность плесневыми грибами - менее 1 %, фузариозом - 0,75 %.

"Состояние семян хорошее, зараженность фузариозом и гельминтоспориозом, которые являются причиной возникновения корневых гнилей на всходах, ниже уровня среднемноголетних данных", - уточнили в Россельхозцентре.