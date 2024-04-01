"Ночь ремесел" проведут в Ишиме в конце апреля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Творческое событие "Ночь ремесел" состоится в музее им. П.П. Ершова в Ишиме 27 апреля. Здесь развернутся открытые мастерские, в которых жители и гости города познакомятся с традиционными ремеслами.

"Сейчас идет подготовка к событию. Не менее десяти мастеров разместятся с воссозданными мастерскими. Мы стараемся подобрать из заявок, которые прислали кандидаты, самые разные ремесла, чтобы гости мероприятия увидели разнообразие этого дела", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта "Онлайн-реестр ремесленников Тюменской области "Здесь", социальный предприниматель Альфия Кабирова.

Авторы идеи отойдут от формата привычных ярмарок. С 18 до 22 часов мастера будут создавать изделия и рассказывать о своих ремеслах. Посетители понаблюдают за ними и попробуют сделать что-то самостоятельно.

Отметим, акция "Ночь ремесел" в мае пройдет в Тобольске, в июне в Тюмени. Проект поддержал департамент культуры Тюменской области. Ожидается, что "Ночь ремесел" станет ежегодным событием.

Участие для мастеров бесплатное. Они могут заполнить форму по ссылке. Вход для гостей свободный. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова