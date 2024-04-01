"Ночь ремесел" проведут в Ишиме в конце апреля
Творческое событие "Ночь ремесел" состоится в музее им. П.П. Ершова в Ишиме 27 апреля. Здесь развернутся открытые мастерские, в которых жители и гости города познакомятся с традиционными ремеслами.
"Сейчас идет подготовка к событию. Не менее десяти мастеров разместятся с воссозданными мастерскими. Мы стараемся подобрать из заявок, которые прислали кандидаты, самые разные ремесла, чтобы гости мероприятия увидели разнообразие этого дела", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта "Онлайн-реестр ремесленников Тюменской области "Здесь", социальный предприниматель Альфия Кабирова.
Авторы идеи отойдут от формата привычных ярмарок. С 18 до 22 часов мастера будут создавать изделия и рассказывать о своих ремеслах. Посетители понаблюдают за ними и попробуют сделать что-то самостоятельно.
Отметим, акция "Ночь ремесел" в мае пройдет в Тобольске, в июне в Тюмени. Проект поддержал департамент культуры Тюменской области. Ожидается, что "Ночь ремесел" станет ежегодным событием.
Участие для мастеров бесплатное. Они могут заполнить форму по ссылке. Вход для гостей свободный. Возрастное ограничение: 6+.
Инна Пахомова