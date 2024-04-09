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Значки "Таланты Тюменской области" получили 47 юных танцоров ансамбля "Зори Тюмени" 

Общество, 19:45 09 апреля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

47 участникам детской студии ансамбля "Зори Тюмени" вручили знаки "Таланты Тюменской области". Награждение танцоров прошло в мраморном зале ДК "Нефтяник" 9 апреля.

"Эти значки подтверждают, что ребята являются участниками региональной базы талантливых детей и молодежи. Они включены туда по результатам целой череды конкурсов, проводимых на территории нашего региона, а также за успешное участие в федеральных программах", — рассказала информационному агентству "Тюменская линия" директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

База данных талантливых детей и молодежи Тюменской области создана в 2014 году для выявления, сохранения и развития талантов детей по шести направлениям. 2 тыс. 400 детей из 15 тыс. 500 — это те, кто попали в базу по итогам конкурсов, курируемых региональным департаментом культуры. Так отмечены их достижения по творческим направлениям, в том числе хореографическому.

"Во-первых, это возможность создать сообщество талантливых детей нашего региона. Во-вторых, это дает определенные преференции для ребят: участие в губернаторской елке либо попадание в региональную делегацию, формируемую для отправки во всероссийский центр "Орленок". Чтобы ребята могли вне конкурса поступать в различные образовательные классы по направлению деятельности. Безусловно, и создание сообщества, которое позволяет нам и в дальнейшем поддерживать ребят, отправляя их на различные фестивальные программы, конкурсы", — пояснила Елена Майер.

Отметим, государственный ансамбль танца "Зори Тюмени" в прошлом году отметил 45-летие. Хореографический коллектив возник на базе детской школы искусств "Гармония". В 2002 году он стал штатным коллективом Тюменской филармонии. Основное направление в деятельности коллектива — современная стилизация русского народного танца во всем многообразии его фольклорных особенностей.

Вера Корушнова

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# Елена Майер , Зори Тюмени , награждение , танцы

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