Тюменские чирлидеры привезли награды с Кубка Горького в Нижнем Новгороде

| Фото: пресс-служба команды "Дельта FIRe" | Фото: пресс-служба команды "Дельта FIRe"

Тюменские чирлидеры - команда "Дельта FIRe" - привезли награды с Кубка Горького в Нижнем Новгороде

Это был крупнейший турнир по чир спорту. Он собрал более 4,5 тыс. участников из 31 региона России, среди которых разыграли более 150 комплектов наград.

Подопечные тренера тюменской команды Ксении Морозовой подготовили для турнира более 20 выступлений в разных дисциплинах: чир соло, чир фристайл соло, чих хип-хоп соло, чир джаз соло, чир фристайл двойка, чир хип-хоп двойка, чир фристайл группы.

Самой маленькой тюменке, ставшей победительницей кубка, всего 6 лет. София Мальцева эмоциональным выступлением покорила жюри в дисциплине хип-хоп соло (1 место) и фристайл соло (2 место).

Самая многочисленная группа состояла из 15 человек. Девушки "Дельта FIRe" завоевали серебро в дисциплине чир фристайл группы.

"До победы не хватило всего 2 балла. Но мы не останавливаемся и хотим завоевать золотые медали в этой дисциплине, - рассказала Ксения Морозова. - Очень сильно порадовала и приятно удивила Кристина Долинос, завоевавшая золото в номинации чир фристайл соло. Она впервые принимала участие и смогла попасть в призеры. Оставив позади себя 20 конкуренток из крупнейших городов. Это очень радует, номер мы поставили за 2 тренировки, а репетировали всего 2-3 недели.

Всего тюменские спортсмены привезли из Новгорода 8 комплектов наград. Впереди участие в Чемпионате по чир спорту Тюменской области, который пройдет 15 апреля.