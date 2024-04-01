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ФАС: издательство "Просвещение" завысило цены на учебники по трем предметам

Общество, 18:17 10 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждено в отношении АО "Издательство "Просвещение". Оно занимает доминирующее положение на рынках школьных учебников.

ФАС России проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объемы реализованных учебников и выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии и русскому языку.

В случае признания нарушения организации грозит штраф в соответствии с КоАП РФ, сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

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# Просвещение , учебники , ФАС

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