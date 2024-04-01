Тюменские эксперты назвали условия дальнейшего развития рынка "загородки"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Увеличение лимита ипотеки до 10 млн рублей и уравнивание строительства в дачных обществах и ИЖС. Такие условия дальнейшего развития рынка загородной недвижимости обозначили представители стройкомпаний и риэлтерского сообщества на круглом столе агентства недвижимости "Сова" в Тюмени 10 апреля.

По словам генерального директора производственной компании "Леском" Дмитрия Выставкина, рост действующего лимита по ипотеке на строительство частного дома с 6 млн рублей до 10 млн рублей увеличит число людей, которые смогут позволить себе дом.

"Относительно нашей цены, нам приходится адаптировать ее под условия рынка. Ранее проекты по шесть миллионов рублей были чуть больше по площади. Теперь мы вынуждены приспосабливать их под программы льготной или семейной ипотеки: сейчас каждый квадратный метр должен быть полезным. В рамках экспоцентра "Свой дом" стараемся объединить всех участников рынка, имеем прямой контакт с властями. Мы уже подготовили обращение для повышения лимита льготных программ", - рассказал эксперт.

Другой момент, решение которого, по мнению девелоперов, поспособствует доступности для жителей региона загородного строительства – это распространение льготных программ и уравнивание условий строительства в дачных обществах и коттеджных поселках. Как обозначил заместитель генерального директора компании "Сова" Николай Бураков, государство разрешило круглогодичное проживание на дачах и прописку, но под ипотеку с господдержкой дачники не попали.

Оксана Корнеенкова