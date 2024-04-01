  • 10 апреля 202410.04.2024среда
  • USD92,7463
    EUR100,7473
  • В Тюмени 2..4 С 3 м/с ветер северо-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

На дамбу в Ялуторовске добавят дополнительные 750 метров насыпи

Общество, 16:33 10 апреля 2024

Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

750 метров насыпи дополнительно добавят на дамбу в Ялуторовске. Работы планируют закончить в ближайшие трое суток. Для этого есть вся техника и материалы.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор после осмотра с главой МЧС России Александром Куренковым гидротехнических сооружений в Ялуторовске и Ялуторовском районе.

Также он напомнил, что дамбу в с. Памятное капитально отремонтировали в прошлом году. Тогда подняли уровень и укрепили склон со стороны реки.

"Каждый день о ситуации с паводком лично докладываю президенту России Владимиру Путину. Мы внимательно следим за обстановкой. Анализируем различные сценарии развития событий. Информируем граждан, вместе с МЧС России и другими службами делаем все, чтобы встретить большую воду с максимальной готовностью", - написал глава региона.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дамба , половодье , Ялуторовский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:30 10.04.2024Глава МЧС России высоко оценил готовность Тюменской области к паводку
18:17 10.04.2024ФАС: издательство "Просвещение" завысило цены на учебники по трем предметам
18:13 10.04.2024В Тюменской области проработали вопросы организации медпомощи населению на время паводка
17:54 10.04.202411 апреля - события дня