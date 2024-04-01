На дамбу в Ялуторовске добавят дополнительные 750 метров насыпи

| Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

750 метров насыпи дополнительно добавят на дамбу в Ялуторовске. Работы планируют закончить в ближайшие трое суток. Для этого есть вся техника и материалы.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор после осмотра с главой МЧС России Александром Куренковым гидротехнических сооружений в Ялуторовске и Ялуторовском районе.

Также он напомнил, что дамбу в с. Памятное капитально отремонтировали в прошлом году. Тогда подняли уровень и укрепили склон со стороны реки.

"Каждый день о ситуации с паводком лично докладываю президенту России Владимиру Путину. Мы внимательно следим за обстановкой. Анализируем различные сценарии развития событий. Информируем граждан, вместе с МЧС России и другими службами делаем все, чтобы встретить большую воду с максимальной готовностью", - написал глава региона.