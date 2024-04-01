О связи Тюмени с покорителями космоса расскажут на набережной Туры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мероприятие, посвященное Дню космонавтики, пройдет у туристско-информационного центра на набережной, напротив "Конторы пароходства", в Тюмени 12 апреля. Событие продлится с 17 до 21 часа.

Как сообщается в Telegram-канале бренда Visit Tyumen, гости смогут принять участие в викторине "Тюмень — ты космос!" и узнать о связи Тюмени с покорителями космоса. Также будет работать фотостойка для создания памятных снимков.

Кроме того, 12 апреля в Тюмени состоятся другие события, посвященные Дню космонавтики. Вечером на фестивале в МТЦ "Космос" можно будет посетить мастер-класс по созданию планетарных светильников и читку пьесы Павла Пряжко "Мы уже здесь". В Тюменской филармонии в 19 часов состоится премьера масштабной героической эпопеи "Мы — первые!" от главного дирижера Тюменского филармонического оркестра Юрия Медяника.

Возрастное ограничение: 6+.