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В Тюменской области усилили контроль качества питьевой воды

Общество, 11:52 12 апреля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Питьевая вода в Ишиме безопасна. Во время паводка в Тюменской области усилен контроль за источниками водоснабжения, отбор проб на водоочистных сооружениях Ишима проводят ежесуточно.

Исследования на соответствие гигиеническим нормативам ведут на базе лабораторий филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области.

Лаборатории готовы перейти на круглосуточный режим работы. Также ведется контроль за организацией питания и водоснабжения в пунктах временного размещения.

"Сейчас мы работаем в обычном графике, но при ухудшении ситуации разработан алгоритм перехода на круглосуточный режим, созданы запасы расходных материалов, тест-систем, реактивов", - рассказала руководитель лабораторного центра Ольга Даурова.

Во время паводка жителям рекомендуют пить и использовать для готовки бутилированную воду, ей же мыть фрукты, овощи и ягоды, а также ошпаривать их кипятком. Проводить только уборку на придомовых территориях и в доме в перчатках, при ухудшении самочувствия обратиться к врачу.

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# паводок , питьевая вода

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