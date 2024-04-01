Тюменский телевизионный класс для обучения космонавтов получил золотую медаль ВДНХ СССР

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Телевизионный класс для обучения космонавтов на базе Тюменского индустриального университета предложил оборудовать космонавт, начальник Центра подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина Алексей Леонов в начале 1980-х годов. Институт с успехом реализовал проект, который получил золотую медаль ВДНХ СССР.

"Рабочее место с телевизором модели "Электроника Ц-323" находится в музее ТИУ. Здесь же представлены другие интересные экспонаты и даже метеориты. Один из них, под названием "Тюмень", упал в 1903 году в районе ипподрома. Ещё один метеорит привезён с Дальнего Востока, другой – из Северного Казахстана. И, конечно, есть знаменитый Челябинский метеорит", - рассказали в вузе в День космонавтики, 12 апреля.

В ТИУ частыми гостями были космонавты: Александр Скворцов, Юрий Усачёв, Сергей Рыжиков, чьи фото также хранятся в музее.