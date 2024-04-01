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Тюменский телевизионный класс для обучения космонавтов получил золотую медаль ВДНХ СССР

Общество, 13:42 12 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Телевизионный класс для обучения космонавтов на базе Тюменского индустриального университета предложил оборудовать космонавт, начальник Центра подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина Алексей Леонов в начале 1980-х годов. Институт с успехом реализовал проект, который получил золотую медаль ВДНХ СССР.

"Рабочее место с телевизором модели "Электроника Ц-323" находится в музее ТИУ. Здесь же представлены другие интересные экспонаты и даже метеориты. Один из них, под названием "Тюмень", упал в 1903 году в районе ипподрома. Ещё один метеорит привезён с Дальнего Востока, другой – из Северного Казахстана. И, конечно, есть знаменитый Челябинский метеорит", - рассказали в вузе в День космонавтики, 12 апреля.

ТИУ ТИУ ﻿

В ТИУ частыми гостями были космонавты: Александр Скворцов, Юрий Усачёв, Сергей Рыжиков, чьи фото также хранятся в музее.

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# День космонавтики , ТИУ

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