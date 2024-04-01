В Тобольском районе в зону частичного подтопления могут попасть пять населенных пунктов

| Фото: телеграм-канал Леонида Митрюшкина | Фото: телеграм-канал Леонида Митрюшкина

В зону частичного подтопления могут попасть пять населенных пунктов Тобольского района. Это с. Ермаково, с. Бизино, д. Медянки Русские, д. Медянки Татарские, д. Ирек.

Об этом написал в своем телеграм-канале глава муниципального образования Леонид Митрюшкин.

"Обработаны и проанализированы данные топографических съемок с уровнем высот. При неблагоприятном прогнозе паводка в зону частичного подтопления попадут пять населенных пунктов", — отметил он.

Глава Тобольского района попросил местных жителей без паники подготовиться к возможному паводку. Внимательно отнестись к оповещениям, изучить памятки, которые вручили при подворовом обходе.

"Мы сосредоточили все силы и средства, привели в особую готовность технику, развернули ПВР. Информацию об уровне воды в реке буду давать каждый день", — подчеркнул Митрюшкин.