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Росавтодор круглосуточно контролирует обстановку на федеральных трассах Тюменской области

Общество, 22:22 12 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Федеральные трассы в Тюменской области находятся под круглосуточным контролем Росавтодора. Специалисты проводят моделирование обстановки, исходя из прогнозных данных по уровню подъема воды.

Для предотвращения выхода воды на проезжую часть производится отсыпка гидротехнических сооружений вдоль автомобильной дороги Р-402 на участке км 353 – км 362, приобретаются необходимые материалы — пленка, мешки, щебень, песок, грунт, на участках трасс в Абатском районе до 19 апреля будет проведена отсыпка дорог.

При угрозе безопасности движения подтопленные участки дорог перекроют либо будет ограничено движение для определенных видов транспорта. Предусмотрены альтернативные пути объезда.

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# паводок , Росавтодор

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