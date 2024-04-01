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Тюменские студенты представят свои работы на выставке направлений Студвесны

Общество, 20:52 13 апреля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставка неконцертных направлений, где свои работы представят тюменские студенты, пройдет на гала-концерте XXIX Областного фестиваля "Студенческая весна" в холле дворца культуры "Нефтяник" 15 апреля. Затем экспозиция будет работать в Молодежном театральном центре "Космос" до 28 апреля.

Как сообщает "Moi-portal.ru", тюменцы смогут увидеть работы шести неконцертных направлений фестиваля. Участники направления "Машины Голдберга" представят сборные конструкции из подручных материалов, "Видео" — покажут свои работы, "Медиа" — презентуют подкасты. Зрители проголосуют за лучшие кейсы направления "Хакатон" и задания от участников "Интеллектуальных игр". Желающие смогут разрисовать специальные конструкции от направления "Арт".

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# выставка , студвесна

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