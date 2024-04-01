В Тобольске проводят отбор гидов для обучения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Гидов для дальнейшего обучения отбирают в Тобольском музее-заповеднике. Первое прослушивание желающих провели 11 апреля в рамках проекта "Музейный гид". Шанс стать профессиональными экскурсоводами имеют все увлекающиеся историей региона.

"Всех, кто прошел отбор ждет интересное обучение под руководством опытных кураторов. Работать гидами Тобольского музея-заповедника они смогут уже в предстоящий летний туристический сезон", - уточнили в учреждении.

Отметим, что работа предполагает внештатное сотрудничество. И является возможностью заработка в свободное время.

Прием желающих продолжается. Отправить заявку со своими данными необходимо на адрес электронной почты marketing2013_tiamz@mail.ru. Для отбора требуется подготовить текст выступления до 5 минут на любую тему об истории или достопримечательностях Тобольска.