Александр Моор инспектирует подтопляемые районы Тюменской области

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Подтопляемые районы инспектирует губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

"С вертолета оценил обстановку, которая складывается на реках Тобол и Ишим. На Тоболе вода очистилась ото льда. Местами наблюдаются заторы. Будем работать по ним. Уровень воды пока добавляется в пределах нормы", - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что Ишиме лед стоит в городе и выше по течению в районе гидропоста в селе Ильинка, - это граница с Казахстаном. В ближайшие часы здесь ожидается повышение до неблагоприятной отметки – 800 сантиметров.