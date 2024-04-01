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Подготовку к паводку с жителями Викулово обсудил Александр Моор

Общество, 19:15 15 апреля 2024

телеграм-канал Александра Моора | Фото: телеграм-канал Александра Моора

О грядущем паводке поговорил с жителями улицы Хлынова в с. Викулово губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

"От реки Ишим село прикрывает дамба, которую мы построили в 2021 году. Тогда ее высоту подняли до 12 с лишним метров, укрепили склоны. К большой воде жители готовятся, рассказали, что внимательно наблюдали за строительством дамбы", — написал он.

Как сообщалось ранее, в с. Викулово идут земляные работы по повышению уровня гребня и укреплению дамб, которые послужат препятствием в случае угрозы подтопления. Работает 11 единиц спецтехники.

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# Александр Моор , паводок

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