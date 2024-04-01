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Более трех десятков волонтеров помогают готовиться к паводку в селе Новолыбаево

Общество, 21:11 15 апреля 2024

телеграм-канал Светланы Касеновой | Фото: телеграм-канал Светланы Касеновой

Мешки с песком для укрепления гидротехнических сооружений заблаговременно готовят жители с. Новолыбаево Заводоуковского городского округа.

Об этом сообщила глава муниципального образования Светлана Касенова.

"За полтора часа добровольцы подготовили почти 400 мешков. Работу по предупреждению паводка на улицах Кооперативная и Ялуторовская будут продолжать и дальше", — отметила она.

Сообщается, что работают более 30 волонтеров, в том числе старшеклассники.

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# волонтеры , паводок , Светлана Касенова

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