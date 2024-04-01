В Ялуторовском районе эвакуированных примут в ПВР сел Беркут и Киева

| Фото: администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

Два пункта временного размещения в селах Киева и Беркут готовы принять эвакуированных жителей Памятного в Ялуторовском районе. Об этом сообщил глава района Андрей Гильгенберг по итогам встречи с жителями подтопляемого села.

"Кто желает, может переехать уже сейчас, но если уровень воды достигнет критической отметки, то эвакуация населения будет обязательной", - подчеркнул глава.

Он отметил, что муниципалитет принимает все меры, чтобы минимизировать последствия паводка. Но нужна и помощь добровольцев. В ближайшие дни необходимо будет укладывать мешки и плёнку на сосновской автодороге. С учётом возможного подмыва грунта, её отсыпали с уплотнением. О времени работ глава сельского поселения дополнительно сообщит в мессенджере группы жителей с. Памятное.